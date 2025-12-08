#Халық заңгері
Оқиғалар

"Қатты аяз болады". Елордалық ТЖД қала тұрғындарына жүгініп, мәлімдеме жасады

Қар, суық, Астана, ТЖД, ескерту, пеш, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 19:59 Сурет: unsplash
Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті 8 желтоқсанда елорда тұрғындарына жүгініп, алда күн күрт суытатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамы бойынша, алдағы күндері ауа температурасы -25, -26 градусқа дейін төмендеуі мүмкін.

Осыған байланысты Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындарына үндеу жасап, жылу беру маусымында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау керектігін еске салды. Құтқарушылардың ескертуі бойынша, жылу беру маусымында үйде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау ерекше маңызды.

Өрттің алдын алу және жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін:

  • пештің жылу жүйесінің, газ және электр жылытқыштарының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру;
  • тек сертификатталған, ақаусыз құралдарды пайдалану;
  • электр желісін шамадан тыс жүктемеу, құралдарды қараусыз қалдырмау;
  • жылытқыштарды жанғыш заттар мен материалдардан қауіпсіз қашықтықта орналастыру;
  • қолмен жасалған немесе зақымдалған жылытқыштарды қолданбау;
  • құбырларды уақытылы тексеру және тазалау.

Еске сала кетейік, жылу құралдарын дұрыс пайдалану – қауіпсіздіктің кепілі.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша алдағы үш күнге (9-11 желтоқсан) арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

