31 жастағы қазақстандық "Мәңгілік алауға" тауық қуырып, бес тәулікке қамалды
Риддер қаласының тұрғыны Мәңгілік алау маңында тәртіп бұзғаны үшін жазаға тартылды. Оқиға туралы ақпаратты Шығыс Қазақстан облысы Полиция департаментінің (ШҚО ПД) баспасөз қызметі Zakon.kz-ке хабарлады.
Белгілі болғандай, 2025 жылдың 4 желтоқсанында түнде риддерлік тұрғын Даңқ монументін қорлаған. Ол Мәңгілік алауға ет дайындап, мемориал аумағында қоқыс қалдырған.
Тұлғасын анықтау үшін полицейлер жақын маңды тексеріп, бейнебақылау жазбаларын қарап, куәгерлерден жауап алған. Нәтижесінде 31 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды.
"Бұзақы қоғамдық орындарды, ғимараттар мен құрылыстарды қорлау бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен ол бес тәулікке әкімшілік қамауға алынды", – деп нақтылады ШҚО ПД баспасөз қызметі.
Құқық қорғау органдары қазақстандықтарды тағы да заңды қатаң сақтауға шақырды: "Тарихи ескерткіштерді және ерекше қоғамдық маңызы бар нысандарды қорлау әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкеледі".
