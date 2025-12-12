#Халық заңгері
Оқиғалар

Туроператор Алматының бірнеше тұрғынын сан соқтырып кеткен

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 09:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шетелге бармақ болған Алматының ондаған тұрғыны алаяқтардың арбауына түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтар жиі баратын танымал елдердің қатарында Біріккен Араб Әмірліктері, Тайланд пен Вьетнам бар. Алматылық тұрғындар да дәл осы бағытты таңдап, еңбек демалысында жағажай маңайында фотосуретке түсіп, аяғын жылы суға салып отырудың орнына, туроператордың сан мәрте айтқан уәдесіне әбден тойған. Берілген қаражатты толық қайтарамын деген азамат сертінде де тұрмапты. Бірақ алданғандардың көбі бұрын шетелге алаңсыз барып келетін едік деп отыр.

Аlmaty TV тілшілері мән-жайды анықтамақ болып "Туристік Қамқор" қорына жүгінген. Ұйым өкілдері туроператордың жүйеде жоқ екенін анықтады.

Өз кезегінде, Полиция департаменті аталмыш жайтқа қатысты "Алаяқтық" бабы бойынша қылмыстық іс қозғапты.

"Әуезов аудандық полиция басқармасына азаматтардан ұжымдық шағым келіп түскен болатын. Олар туристік оператордың қолынан зардап шектік деп айтуда. Қазіргі таңда барлық тергеу амалы жүргізілуде. Қылмыстық кодекстің 190-бабының нормалары, яғни алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде", – деді Полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек.

Бұған дейін Қазақстанда тауық жұмыртқасын уақытша әкелуге тыйым салынғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
