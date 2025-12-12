#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда тауық жұмыртқасын уақытша әкелуге тыйым салынды

Куриные яйца , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 09:13 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 5 желтоқсанда "Қазақстан Республикасының аумағына жаңа піскен тауық жұмыртқаларын әкелуге тыйым салу туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Үшінші елдерден және ЕАЭО елдерінен Қазақстан Республикасының аумағына барлық көлік түрімен жаңа піскен тауық жұмыртқаларын әкелуге бір ай мерзімге тыйым салу енгізілсін. Бұл ретте балғын тауық жұмыртқаларының ҚР аумағы арқылы транзитіне, сондай-ақ ЕАЭО-ға мүше бір мемлекет аумағынан басқа мүше мемлекетке ҚР аумағы арқылы тасымалдауына тыйым салынбайды", – делінген құжатта.

Министрліктің түсіндіруінше, бұл шектеу шарасы отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған.

Бұйрық 2025 жылғы 11 желтоқсаннан бастап күшіне енді.

Айта кетейік, биыл сәуір айында Қазақстанда жұмыртқа импортына жарты жылдық тыйым салу енгізілген болатын.

Айгерим Тарина
