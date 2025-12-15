#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Оқиғалар

БҚО-да кәсіпорын аумағынан кабель ұрлаған бір топ адам құрықталды

Бөрлі ауданының полиция қызметкерлері кәсіпорын аумағынан кабель ұрлау дерегін ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 16:21 Сурет: ҚР ІІМ
Бөрлі ауданының полиция қызметкерлері кәсіпорын аумағынан кабель ұрлау дерегін ашты.

"Құқықтық тәртіп" жедел алдын алу іс-шарасы аясында Бөрлі ауданы полиция бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері кабель ұрлады деген күдікпен бір топ адамды ұстады.

Мамыр, маусым айлары аралығында белгісіз тұлғалар Бөрлі ауданындағы кәсіпорындардың бірінің аумағынан ұзындығы 33 метр болатын жерге тұйықталатын кабельді ұрлаған.

Келтірілген материалдық шығын 200 мың теңгені құрады.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полицейлер күдіктілерді анықтап, ұстады.

Тергеу барысында олар кінәларын мойындап, ұрланған мүлік тәркіленді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жалға алған мүлікті сатып жіберген ер адам анықталды
16:08, 27 наурыз 2023
Алматыда жалға алған мүлікті сатып жіберген ер адам анықталды
Астанада ер адам мас күйде телефон ұрлаған
13:31, 14 шілде 2025
Астанада ер адам мас күйде телефон ұрлаған
ІІМ: "Qarmet" АҚ кәсіпорындарынан жанар-жағармай ұрлаған топ құрықталды
09:01, 25 шілде 2024
ІІМ: "Qarmet" АҚ кәсіпорындарынан жанар-жағармай ұрлаған топ құрықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: