Оқиғалар

Оралда жол апатынан үш адам көз жұмды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
Оралдан 20 шақырым жердегі Володарской ауылы маңында жол апаты болып, үш адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК таратқан ақпарға сүйенсек, өз жолымен келе жатқан "ВАЗ" көлігіне қарсы бағытқа шығып кеткен KIA келіп соқтығысқан. Жигулидің 51 жастағы жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жарақат алған жолаушы ауруханаға жеткізілген. Жолдың қарсы бағытына шыққан "Кианың" 36 жастағы жүргізушісі дін аман. Оның қолына сол жерде кісен салынды.

Бұған дейін СҚО-да ер адамның карантинге жабылған ауылдан құс етін алып шықпақ болғанын жазғанбыз.

