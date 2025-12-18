Оралда жол апатынан үш адам көз жұмды
Оралдан 20 шақырым жердегі Володарской ауылы маңында жол апаты болып, үш адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК таратқан ақпарға сүйенсек, өз жолымен келе жатқан "ВАЗ" көлігіне қарсы бағытқа шығып кеткен KIA келіп соқтығысқан. Жигулидің 51 жастағы жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жарақат алған жолаушы ауруханаға жеткізілген. Жолдың қарсы бағытына шыққан "Кианың" 36 жастағы жүргізушісі дін аман. Оның қолына сол жерде кісен салынды.
