Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Жапонияда тұрып жатқан қазақстандықтармен кездесті

Мемлекет басшысы Жапонияда тұрып жатқан қазақстандықтармен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 12:36 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапары барысында шет елде білім алып, түрлі салада қызмет етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Жапония сияқты дамыған елдің тәжірибесін зерделеу маңызды екенін айтты.

"Бұл сапар екі ел арасындағы қарым-қатынасқа тың серпін береді деп ойлаймыз. Жапон тарапы да үлкен мән беріп отыр. Бүгін Премьер-министрмен кездесемін. Ынтымақтастығымыздың келешегі зор болатынына ешқандай күмән жоқ. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан өз дамуында жаңа кезеңге қадам басты. Биыл ел экономикасының өсімі 6 пайыздан асты. Бұл – өте жақсы көрсеткіш. Дегенмен мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Инфляцияны төмендету, инфрақұрылымды жаңарту қажет. Қазақстан келешекте цифрлық елге айналуы керек. Алдымызда осындай үлкен мақсаттар тұр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сурет: akorda.kz

Отандастарымыз арасынан Ritsumeikan Азия – Тынық мұхиты университетінің вице-президенті, профессор Серік Мейірманов, ARIA Consulting негізін қалаушы Арайлым Хасан, Showa және Juntendo медицина университеттерінің доценті Әбдібек Қалибек, Ailia компаниясында жасанды интеллект технологиясымен айналысатын инженер Эльдар Төлеубай сөз сөйлеп, өздерінің Күншығыс еліндегі жетістіктерімен бөлісті.

Сурет: akorda.kz

Президент Жапонияда тұрып жатқан қазақстандықтарға табыс тіледі.

Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне император Нарухито атынан ресми қабылдау өткенін жазғанбыз.

