Мемлекет басшысы Жапония Императоры Нарухитомен кездесті
Ресми ақпаратты 2025 жылдың 18 желтоқсанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент қонақжайлық танытқаны үшін Жапония Императорына ризашылығын білдірді.
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Күншығыс елінің тәртібі мен табандылығын әуелден үлгі тұтатынын атап өтті. Сондай-ақ екі елді өзара құрмет пен түрлі саладағы табысты ықпалдастыққа негізделген байырғы достық қатынастар біріктіретінін жеткізді.
Сурет: akorda.kz
Император Нарухито Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапары Жапония мен Қазақстан арасындағы байланыс тарихында елеулі уақиға ретінде қалатынын және екіжақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге шығаратынын айтты.
Мемлекет басшысы мен Император өзара ынтымақтастық мәселелері және халықаралық күн тәртібі жөнінде пікір алмасты.