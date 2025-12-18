#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы Жапония Императоры Нарухитомен кездесті

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары Император Нарухитомен кездесуден басталды., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 09:15 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары Император Нарухитомен кездесуден басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2025 жылдың 18 желтоқсанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент қонақжайлық танытқаны үшін Жапония Императорына ризашылығын білдірді.

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Күншығыс елінің тәртібі мен табандылығын әуелден үлгі тұтатынын атап өтті. Сондай-ақ екі елді өзара құрмет пен түрлі саладағы табысты ықпалдастыққа негізделген байырғы достық қатынастар біріктіретінін жеткізді.

Сурет: akorda.kz

Император Нарухито Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапары Жапония мен Қазақстан арасындағы байланыс тарихында елеулі уақиға ретінде қалатынын және екіжақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге шығаратынын айтты.

Мемлекет басшысы мен Император өзара ынтымақтастық мәселелері және халықаралық күн тәртібі жөнінде пікір алмасты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
