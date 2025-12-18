#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Саясат

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне Император Нарухито атынан ресми қабылдау өтті

Жапонияның Императоры Нарухито Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне ресми қабылдау өткізді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:06 Сурет: akorda.kz
Жапонияның Императоры Нарухито Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне ресми қабылдау өткізді.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, бұл іс-шара аясында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен достық қарым-қатынастарды нығайту мәселелері талқыланды.

Сурет: akorda.kz

Қабылдауға Қазақстанның ресми делегациясы қатысып, екіжақты саяси, экономикалық және мәдени байланыстарды дамыту перспективалары қаралды.

Сурет: akorda.kz

Жапония тарапынан кездесуге ерекше құрмет көрсетіліп, алқалы сапар барысында маңызды келіссөздер мен ынтымақтастық жобаларын жүзеге асыру жоспарлары айтылды.

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшылары екіжақты байланыстарды одан әрі тереңдетуге мүдделі екендерін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев Мейджи Джингу ғибадатханасын аралап көрді
11:47, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Мейджи Джингу ғибадатханасын аралап көрді
Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстанға ресми сапармен барады
16:01, 08 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстанға ресми сапармен барады
Қасым-Жомарт Тоқаев іссапармен Арменияға келді
11:31, 15 сәуір 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев іссапармен Арменияға келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: