Президент Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне Император Нарухито атынан ресми қабылдау өтті
Сурет: akorda.kz
Жапонияның Императоры Нарухито Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құрметіне ресми қабылдау өткізді.
Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, бұл іс-шара аясында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен достық қарым-қатынастарды нығайту мәселелері талқыланды.
Сурет: akorda.kz
Қабылдауға Қазақстанның ресми делегациясы қатысып, екіжақты саяси, экономикалық және мәдени байланыстарды дамыту перспективалары қаралды.
Сурет: akorda.kz
Жапония тарапынан кездесуге ерекше құрмет көрсетіліп, алқалы сапар барысында маңызды келіссөздер мен ынтымақтастық жобаларын жүзеге асыру жоспарлары айтылды.
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшылары екіжақты байланыстарды одан әрі тереңдетуге мүдделі екендерін жеткізді.
