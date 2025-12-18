#Халық заңгері
Оқиғалар

Оралда 4 млн теңгеден астам қаражат бопсалады деген күдікті ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
"Заң және тәртіп" қағидатын іске асыру аясында полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында жүйелі жұмыстарын жалғастыруда.

Бұл ретте негізгі назар құқыққа қарсы әрекеттерді, оның ішінде маргиналды жастар арасындағы қылмыстарды анықтау мен жолын кесуге, сондай-ақ азаматтардан келіп түскен өтініштер мен хабарламаларға жедел ден қоюға аударылған.

Жуырда Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Орал қаласында өңірдің 21 жастағы тұрғынын ұстады. Ол ақша қаражатын жүйелі түрде бопсалады деген күдікке ілінді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдіктінің бірнеше ай бойы күш қолданамын деп қорқыту арқылы облыстың 24 жастағы тұрғынынан ірі көлемде ақша бопсалағаны анықталды.

Сондай-ақ ол жәбірленушіні микрокредиттер рәсімдеуге мәжбүрлеп, алынған қаражатты өз пайдасына жаратқан. Келтірілген жалпы материалдық шығын 4 миллион теңгеден асты.

Анықталғандай, 11 желтоқсанда аталған азамат басқа бір қылмыстық іс бойынша 6 жылға бас бостандығын шектеу жазасына сотталғанына қарамастан, сол күні тағы бір қылмыстық істің фигурантына айналған.

Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция ескертеді: бопсалау — Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделген ауыр қылмыс.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оралда полиция қызметкерлері бет-жүзді жабатын киімдерге қатысты заң талаптарын түсіндіруде
15:28, 17 қыркүйек 2025
Оралда полиция қызметкерлері бет-жүзді жабатын киімдерге қатысты заң талаптарын түсіндіруде
Қарағанды облысында мефедрон өндіретін жасырын есірткі зертханасы әшкереленді
14:32, 26 мамыр 2025
Қарағанды облысында мефедрон өндіретін жасырын есірткі зертханасы әшкереленді
Елімізде есірткі қылмысына қарсы күрес күшейді
13:47, 05 желтоқсан 2025
Елімізде есірткі қылмысына қарсы күрес күшейді
