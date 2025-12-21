#Халық заңгері
Төтенше жағдайлар вице-министрі Костенко шахтасына жұмыс сапарымен барды

Шахта, Костенко, Төтенше жағдайлар вице-министрі, жұмыс сапары, Қарағанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 10:37 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ҚР Төтенше жағдайлар вице-министрі Ерболат Садырбаев және Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары Кеңгірбай Есенеев "Karaganda Komir" ЖШС-нің Костенко шахтасына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сапар барысында вице-министр жер асты жұмыс орындарында персоналды іздеу және позициялау жүйесімен, жер асты объектілерімен радиобайланыс жүйесімен және ауаны газбен мониторинг жасау жүйесімен танысты. Сондай-ақ АСМО медициналық тексеру бөлмесін және шахта мұражайын көрді.

Жұмыс сапары, Қарағанды, Төтенше жағдайлар вице-министрі, Костенко, шахта , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 10:37

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Садыраев пен Есенеев шахтадағы өндірістік қауіпсіздік деңгейін бағалау кезінде 47К1-з қабатындағы +110 лава жұмысына баса назар аударды. Олар жұмыс сапары аясында өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңестер өткізіп, қауіпсіздікті жақсарту шараларын талқылады.

"Сапар қорытындысы бойынша шахтадағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті арттыру жөнінде ұсыныстар берілді", делінген хабарламада.

Кеншілер, Қарағанды, Костенко, шахта, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 10:37

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Айта кетсек, Қарағандының Әлихан Бөкейхан аудандық соты 15 тамызда Костенко атындағы шахтадағы жарылысқа қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша айыпталған 10 адамға қатысты үкім шығарған болатын.

