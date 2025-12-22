#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда жер сілкінді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 09:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 22 желтоқсанға қараған түні Алматыда жер сілкінісі сезілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Геофизикалық зерттеулер институтының деректер орталығының мәліметінше, 22 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 02:16-да Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелген.

Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендіктің 41,23 градусы, шығыс бойлықтың 78,87 градусы. Магнитудасы — mb=5,0. Энергетикалық класы — K=11,5.

Жер сілкінісі Алматыда 2 балл деңгейінде сезілді.

Бұған дейін Алматы маңында жер сілкіністерін тіркеу дәлдігін арттыру мақсатында сейсмостанция жаңғыртылғаны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
