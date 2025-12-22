Алматыда жер сілкінді
2025 жылғы 22 желтоқсанға қараған түні Алматыда жер сілкінісі сезілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Геофизикалық зерттеулер институтының деректер орталығының мәліметінше, 22 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 02:16-да Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелген.
Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендіктің 41,23 градусы, шығыс бойлықтың 78,87 градусы. Магнитудасы — mb=5,0. Энергетикалық класы — K=11,5.
Жер сілкінісі Алматыда 2 балл деңгейінде сезілді.
Бұған дейін Алматы маңында жер сілкіністерін тіркеу дәлдігін арттыру мақсатында сейсмостанция жаңғыртылғаны хабарланған болатын.
