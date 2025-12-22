#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Оқиғалар

Семей көшелерінде "ақылды" камералар бет-жүзді таниды

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 09:52 Фото: Zakon.kz
Семей қаласының көшелерінде бет-жүзді тану жүйесі енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның көмегімен полиция қызметкерлері іздеуде жүрген адамдарды анықтап, түрлі құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркей алады. Қазіргі уақытта қалада шамамен екі мың бейнебақылау камерасы жұмыс істейді, олардың 84-і жасанды интеллект технологияларымен жабдықталған. Бұл туралы "24kz" телеарнасы хабарлады.

Бұл камералардың бақылауында адамдар көп жиналатын аумақтар бар:

  • вокзалдар;
  • базарлар;
  • сауда орталықтары;
  • қозғалысы қызу көшелер.

Бейнемониторинг жүйесі өтіп бара жатқан адамдардың бет-жүзін сканерлеп, қылмыскерлерді анықтайды, сондай-ақ хабар-ошарсыз кеткендерді іздеуге көмектеседі. Түскен ақпаратты өңдеу үшін полицияда Жедел басқару орталығының арнайы тобы жұмыс істейді. Мамандар нақты уақыт режимінде бейнеағынды талдап, қажет болған жағдайда кезекші нарядтарға мәлімет береді.

"Жүйе қолданыстағы заңнама аясында ғана пайдаланылады және азаматтарды жаппай бақылауға арналмаған. Оның қолданылуы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етумен шектеледі. "Ақылды" камераларды пайдалану полиция қызметкерлерінің жұмысын алмастырмайды, керісінше олардың міндеттерін неғұрлым дәл әрі жедел орындауына көмектеседі", – деп атап өтті Абай облысы ПД Жедел басқару орталығының аға инспекторы Дина Темірбаева.

Осындай камералардың көмегімен полиция 64 қылмысты ашып, 11 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Алдағы уақытта бейнемониторинг жүйесін уақытша ұстау изоляторларының барлығына орнату жоспарланып отыр.

Сондай-ақ Семейде картон қаптамасын өндіретін заманауи цех ашылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Корея президентін туған күнімен құттықтады
11:41, Бүгін
Мемлекет басшысы Корея президентін туған күнімен құттықтады
Қаскөйлер "Семей орманы" табиғи резерватына от қоймақшы болған
18:43, 07 қараша 2023
Қаскөйлер "Семей орманы" табиғи резерватына от қоймақшы болған
Абай облысында түнгі тыныштықты бұзған заңсыз әрекетке тосқауыл қойылды
16:09, 19 мамыр 2025
Абай облысында түнгі тыныштықты бұзған заңсыз әрекетке тосқауыл қойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: