#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Оқиғалар

Қанға боялған пәтер және кісі өлтіру туралы қауесеттер: Алматыдағы пәтерде шын мәнінде не болған

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 10:28 Фото: Zakon.kz
Қазнетте тараған кадрлардан қанға боялған пәтер, аударылған жиһаз және шашылған заттарды көруге болады. Алматы қаласы Полиция департаментінің (ДП) баспасөз қызметі болған оқиғаның мән-жайын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көптеген пікірлерде не болғанына қатысты болжамдар айтылуда. Көпшілігі бұл кісі өлтіру оқиғасы деп ойлаған.

Алайда тәртіп сақшылары ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасалғаны туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін айтты.

"Оқиға Алматы қаласының Бостандық ауданындағы бір пәтерде болғаны анықталды", – деді полиция Zakon.kz тілшісінің сұрағына.

Сондай-ақ, оқиғаның басқа егжей-тегжейлері де айтылды. Пәтерді жалға алғандар, әпкесі мен сіңлісі екен. Олар ішімдік ішкен.

"Ішімдік ішіп отырған кезде сіңлісі бөтелкені қолынан құлатып, сындырып алады. Содан кейін абайсыз әрекет ету салдарынан олардың бірі аяғын кесіп алады. Оқиға орнындағы көп мөлшердегі қан дәл осы жарақатпен байланысты",– деді Алматы ПД баспасөз қызметі.

Тәртіп сақшылары атап өткендей, осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында азаматтармен профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

"Бұл ақпарат профилактикалық бақылауға алынды", – деп хабарлады Алматы ПД баспасөз қызметі.

Қорытындысында Алматы полициясы азаматтарды тексерілмеген ақпаратты таратуға жол бермеуге және тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырады.

Еске салсақ, бұған дейін Алматыда студенттің оқытушыны өлтіруге әрекет жасағаны туралы күдікке ілінгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция Астанада ер адамды кім және не үшін "ұрлап кеткенін" айтты
16:15, 25 маусым 2024
Полиция Астанада ер адамды кім және не үшін "ұрлап кеткенін" айтты
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
11:35, 30 шілде 2025
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
16:46, 27 қыркүйек 2025
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: