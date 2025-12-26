#Халық заңгері
Оқиғалар

Ұйымдасқан қылмыстық топ адамдарды бақылап, ақша талап еткен: ІІМ тергеу деректері жариялады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2025 жылы ұйымдасқан қылмыстық топ құру, басқару және қатысу фактілері бойынша 70 іс қозғалған, ал трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтар бойынша – 10 іс тіркелген. Бұл туралы ҚР ІІМ ұйымдасқан қылмыспен күрес департаментінің өкілі Қуандық Алпыс мәлімдеді.

Ұйымдасқан қылмыстық топтардың құрылымы мен әрекеттерінің қалай өзгеріп отырғаны туралы ол ІІМ баспасөз қызметіне берген сұхбатында толық түсіндірді.

"Криминалдың бизнестің, соның ішінде ойын-сауық орындарының қызметіне заңсыз ықпал жасау әрекеттері тоқтатылды. Яғни, заңсыз қысым көрсетіп, бизнесті басып алатын жалған күзет ұйымдары құрылды. Сонымен қатар, қылмыстық әрекеттер цифрлық бағытта да кеңейіп келеді. Мысалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топты тергеу және жою барысында біз көптеген цифрлық активтерді анықтадық", – деді Қуандық Алпыс.

Сөзінше, қылмыскерлердің заңсыз қызмет көрсету әрекеттері де тіркелген.

"Бір топ Алматы, Астана, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облысы аумағында әрекет етті. Олар заңсыз оперативтік іс-шаралар жүргізіп, жасырын бақылау жүргізді, белгілі бір тұлғалардың әрекеттерін анықтау үшін арнайы техникалық құралдарды қолданды. Содан кейін алынған ақпарат негізінде құрбандарды қорқытып, олардан ақша талап етті", – деп атап өтті Қуандық Алпыс.

Сонымен қатар, ол әртүрлі секторларда, соның ішінде өнеркәсіп және мұнай-газ саласында да заңсыз схемалар анықталғанын хабарлады.

"Мысалы, Актөбе облысы аумағында біз мұнай өнімдерін заңсыз ұрлау және тасымалдау схемасын анықтадық. 700 тоннадан астам жанармай тәркіленді", – деді ол.

2025 жылғы 23 желтоқсаннан бастап Қазақстан полициясы бүкіл ел бойынша күшейтілген жұмыс режиміне көшті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
