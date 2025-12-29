#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақтөбе облысында жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысты

Эвакуация, жолаушылар автобусы, жүк көлігі, жол апаты, Ақтөбе облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 19:29 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін, 2025 жылы 29 желтоқсанда Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында Қарабұтақ ауылынан 15 шақырым жерде "Мәскеу-Шымкент" бағытындағы рейстік автобус пен жүк көлігі соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, апат кезінде өрт шыққан жоқ.


"ТЖМ құтқарушылары вахталық автомобильдің көмегімен 59 жолаушыны жақын маңдағы "Маяк" кемпингіне эвакуациялады. Олардың арасында Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтары бар", делінген хабарламада.

Бұған дейін Жетісу облысында қар құрсауында қалып кеткен бес жеңіл көліктегі 15 адам құтқарылғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында автобус пен жүк көлігі соқтығысып, 33 шетелдік эвакуацияланды
09:34, 02 наурыз 2025
Ақтөбе облысында автобус пен жүк көлігі соқтығысып, 33 шетелдік эвакуацияланды
Ақтөбе облысында тас жолда жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысты
20:54, 26 тамыз 2024
Ақтөбе облысында тас жолда жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысты
Ақтөбе облысында пойыз бен көліктер тиеген жүк көлігі соқтығысты
19:30, 20 ақпан 2023
Ақтөбе облысында пойыз бен көліктер тиеген жүк көлігі соқтығысты
