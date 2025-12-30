#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Оқиғалар

Алматы тауларындағы қар көшкінінде мерт болған үш жігіт жерленді

Алматы тауларындағы қар көшкінінде мерт болған үш жігіт жерленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 10:17 Сурет: unsplash
Алматыда тауда жоғалып, кейін денесі табылған үш жігіт жер қойнына тапсырылды. Құтқарушылар алдымен 20 жастағы жігіттің денесін "Локомотив" шыңынан түсірген. Араға бір тәулік салып, тағы екеуінің мәйіті 4 мың метр биіктіктен табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК ақпарына сүйенсек, марқұмдар тау шыңын бағындыруға кетіп, көшкіннің астында қалып қойған. 17, 19 және 20 жастағы үш жігіт өткен сәрсенбіде тауға аттанған. Олар Іле Алатауының "Мыңжылқы" шатқалы мен "Локомотив" шыңына жеткенде байланыс үзіліпті. Үшеуі де бұрыннан тауға саяхаттап, шыңға шығуды ұнатқан. "Үш жыл тәжірибесі бар" – дейді жақындары. Бұл жолы да қалың киініп, бірнеше күнге жететін азығын алып кеткен екен. Телефондары өшіп, еш хабар болмай қалған соң, туыстары құтқару қызметіне хабар береді. Сөйтіп жедел штаб құрылып, іздеуге дрон мен тікұшаққа дейін жұмылдырылды. Марқұмдардың жақындары болған жағдайға сенер-сенбесін білмей отыр.

"Іздестіру кезінде "Локомотив" шыңында көшкін жүргені анықталды. Үш жігіттің мәйіті дәл сол теңіз деңгейінен 4 мың метр биіктегі шыңнан табылды. Іздеу кезінде ауа райы мен ұйытқыған жел жұмысымызға қатты кедергі келтірді. Қар қалындығы тізеден асады. Марқұмдарды төменге түсірудің өзіне алты сағаттан аса уақыт кетті".Денис Ярцев, Алматы қаласы ТЖД Төтенше жағдайларды жою басқармасының басшысы

Бұған дейін Қарағанды облысында республикалық маңызы бар жолдар жабылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Күші таусылған: Алматы облысының тауларында туристер құтқарылды
12:57, 01 маусым 2025
Күші таусылған: Алматы облысының тауларында туристер құтқарылды
Алматы тауларында жоғалып кеткен 18 жасар жігіттің мәйіті табылды
11:12, 11 шілде 2025
Алматы тауларында жоғалып кеткен 18 жасар жігіттің мәйіті табылды
Ақтөбеде полиция жоғалып кеткен жасөспірім мен ер адамның жұмбақ өлімін тергеп жатыр
10:07, 03 желтоқсан 2025
Ақтөбеде полиция жоғалып кеткен жасөспірім мен ер адамның жұмбақ өлімін тергеп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: