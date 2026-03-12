#Референдум-2026
Оқиғалар

Щучинскідегі дәмхананың жарылысынан көз жұмған 11-ші адам — даяшы жерленді

Православное кладбище, захоронение, захоронения, кресты, могила, могилы, венок, венки, траурный венок, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 09:43 Фото: Zakon.kz
11 наурызда Ақмола облысында дәмханада болған жарылыстан қайтыс болған 11-ші адамның денесі жер қойнына тапсырылды. 22 жастағы қыз Щучинск қаласындағы “Центр плова” кафесінде даяшы болып жұмыс істеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, отбасында жалғыз қыз болған Оксана тоғызыншы наурызда Көкшетау облыстық ауруханасының жансақтау бөлімінде көз жұмды. Денесінің 80 пайыздан астамын күйік шалған. Туыстарының айтуынша, қайтыс болардан бір күн бұрын жағдайы тұрақты болыпты. Ал көңіл айтуға келген әріптестері дәмханада қауіпсіздік ережелері сақталған сияқты еді дейді. Газ баллондары кафенің артындағы бөлек бөлмеде тұрыпты.

Айта кетейік, бүкіл Щучинск орталықтандырылған көгілдір отынға қосылмаған. Мұнда барлығы газ баллонын қолданады. Ал марқұмның жақындарының айтуынша, салғырттық осындай қайғылы жағдайға әкелді.

Еске салсақ, 26 ақпанда Щучинск қаласында бір қабатты дәмханада газ-ауа қоспасының жиналуынан жарылыс болып, арты өртке ұласты. Салдарынан 24 адам зардап шегіп, 11 адам қаза тапты. Зардап шеккендердің төртеуі Бурабай аудандық ауруханасының жан сақтау бөліміне жатқызылды, алтауы Көкшетау облыстық көпсалалы ауруханасына жеткізілді. Барлығының жағдайы ауыр деп бағаланады. Жарылыс кезінде қаза тапқандардың алты отбасына өтемақы ретінде 4 миллион теңге берілді.

