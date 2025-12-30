#Халық заңгері
Оқиғалар

Жамбыл облысында полиция заңсыз пиротехника саудасының 69 дерегін анықтады

Жамбыл облысында пиротехникалық бұйымдардың заңсыз саудасын анықтау және оның жолын кесу мақсатында құрылған арнайы мобильдік топ өз жұмысын жалғастыруда. , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 11:42 Сурет: ҚР ІІМ
Жамбыл облысында пиротехникалық бұйымдардың заңсыз саудасын анықтау және оның жолын кесу мақсатында құрылған арнайы мобильдік топ өз жұмысын жалғастыруда.

Профилактикалық іс-шаралар аясында полиция қызметкерлері сауда нүктелеріне рейдтік тексерулер жүргізіп, сатушылардың рұқсат беру құжаттарының болуын, сондай-ақ сатылып жатқан өнімдердің белгіленген талаптар мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін қадағалауда.

Сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды пайдалану адам өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді. Мұндай өнімдер әсіресе балалар арасында, түрлі жарақаттарға әкеп соғуы мүмкін, сондай-ақ өрт пен жану жағдайларының туындауына себеп болады.

Қазіргі таңда заңсыз пиротехника саудасының 69 дерегі анықталды. Аталған құқық бұзушылықтардың барлығы бойынша кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды.

Жамбыл облысы полиция департаменті сатушылар қажетті құжаттар мен жеке деректерді ұсынудан бас тартқан жағдайларда пиротехникалық өнімдер белгіленген тәртіппен тәркіленетінін ескертеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
