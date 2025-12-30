Жамбыл облысында полиция заңсыз пиротехника саудасының 69 дерегін анықтады
Профилактикалық іс-шаралар аясында полиция қызметкерлері сауда нүктелеріне рейдтік тексерулер жүргізіп, сатушылардың рұқсат беру құжаттарының болуын, сондай-ақ сатылып жатқан өнімдердің белгіленген талаптар мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін қадағалауда.
Сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды пайдалану адам өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді. Мұндай өнімдер әсіресе балалар арасында, түрлі жарақаттарға әкеп соғуы мүмкін, сондай-ақ өрт пен жану жағдайларының туындауына себеп болады.
Қазіргі таңда заңсыз пиротехника саудасының 69 дерегі анықталды. Аталған құқық бұзушылықтардың барлығы бойынша кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды.
Жамбыл облысы полиция департаменті сатушылар қажетті құжаттар мен жеке деректерді ұсынудан бас тартқан жағдайларда пиротехникалық өнімдер белгіленген тәртіппен тәркіленетінін ескертеді.