Оқиғалар

Қарағанды облысында полиция көші-қон заңнамасының талаптарына бақылауды күшейтті

10.03.2026 09:23
Қарағанды облысында полиция қызметкерлері көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу бағытында тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді.

Соңғы бір апта ішінде өңір аумағында көші-қон заңнамасын бұзудың 200 дерегі тіркелді. Оның 100-і Қазақстан Республикасында болу тәртібін сақтамаған шетел азаматтарына қатысты.

Тағы 100 құқық бұзушылық Қазақстан азаматтары тарапынан жасалған. Олардың қатарында көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған қабылдаушы тұлғалар мен жұмыс берушілер бар.

Аталған фактілердің барлығы бойынша әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданды.

Қарағанды облысы полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы Арман Уәлиевтің айтуынша, көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау жұмыстары тұрақты негізде жалғасын табады.

