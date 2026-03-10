Қарағанды облысында полиция көші-қон заңнамасының талаптарына бақылауды күшейтті
Фото: polisia.kz
Қарағанды облысында полиция қызметкерлері көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу бағытында тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді.
Соңғы бір апта ішінде өңір аумағында көші-қон заңнамасын бұзудың 200 дерегі тіркелді. Оның 100-і Қазақстан Республикасында болу тәртібін сақтамаған шетел азаматтарына қатысты.
Тағы 100 құқық бұзушылық Қазақстан азаматтары тарапынан жасалған. Олардың қатарында көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған қабылдаушы тұлғалар мен жұмыс берушілер бар.
Аталған фактілердің барлығы бойынша әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданды.
Қарағанды облысы полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы Арман Уәлиевтің айтуынша, көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау жұмыстары тұрақты негізде жалғасын табады.
