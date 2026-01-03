#Халық заңгері
Оқиғалар

Екі өңірде ақбөкендерді заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 10:23 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысының криминалдық полиция қызметкерлері Ішкі істер министрлігінің үйлестіруімен ақбөкендердің дериваттарын одан әрі өткізу мақсатында оларды заңсыз аулаумен айналысқан үш адамнан тұратын браконьерлік қылмыстық топты ұстады.

Ұсталғандардан жалпы салмағы шамамен 400 келіні құрайтын 1 127 ақбөкен мүйізі, сондай-ақ екі тегіс ұңғылы мылтық тәркіленді.

Күдіктілерді және олардың байланыстарын одан әрі тексеру барысында өткен жылдың 24 желтоқсанында Павлодар облысында Ресей Федерациясымен мемлекеттік шекарада екі адамнан тұратын браконьерлердің екінші тобы ұсталды.

Олардың бірі — шетел азаматы. Аталған тұлғалар мемлекеттік шекара арқылы шамамен 2 мың (1 882) ақбөкен мүйізін контрабандалық жолмен алып өтпек болған.

Заңсыз жүк көлігінің арнайы жабдықталған жасырын орнына алдын ала жасырылған. Аталған фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында заңсыз балық аулаған браконьерлер ұсталды
09:37, 26 шілде 2024
Ақтөбе облысында заңсыз балық аулаған браконьерлер ұсталды
Ұлытау облысында қарулы браконьерлер ұсталды
17:07, 23 тамыз 2024
Ұлытау облысында қарулы браконьерлер ұсталды
Полиция қызметкерлері ұрланған 3,5 мың мал басын иелеріне қайтарды
09:01, 11 қараша 2024
Полиция қызметкерлері ұрланған 3,5 мың мал басын иелеріне қайтарды
