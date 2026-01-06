#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада полиция футбол матчы кезінде бөлмеден ұрлық жасалған қылмысты ашты

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 16:58 Фото: pexels
Астанадағы әуесқой футбол клубтарының бірінде матч барысында ер адам өзін ойыншы ретінде таныстырып кіріп, футболшылардың бірінің күрткесінің қалтасынан 250 мың теңге ұрлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция бейнебақылау камераларының жазбаларын тексеріп, ақшасының жоғалғанын байқаған жәбірленушімен дәл уақытында шешінетін бөлмеден шыққан күдіктіні анықтады.

"Құқық бұзушының жеке басы анықталды. Ол ұрланған ақшаның бір бөлігін жұмсап үлгерген. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды",- деп мәлімдеді қалалық ПД баспасөз қызметі.

Полиция азаматтарды бағалы заттарды қараусыз қалдырмауға, сондай-ақ спорттық және өзге де ұйымдарды үй-жайларға кіруді қадағалауды күшейтіп, қауіпсіздік шараларын арттыруға шақырады.

Бұған дейін Қарағанды облысында синтетикалық есірткі өндірісі тоқтатылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
