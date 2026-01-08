#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақмола облысында 82 млн теңгеге жер мемлекетке қайтарылды

Сандықтау ауданының прокуратурасы ауыл шаруашылығы жерлерін уақытша пайдалану конкурсының қорытындыларын талдау барысында заңбұзушылықтар анықтады.

Атап айтқанда, конкурс қорытындылары үш кезеңде шығарылған, ал қолданыстағы заңнама бойынша олар конкурс өткізілгеннен кейінгі күні жариялануы тиіс. Бұл рәсімдердің бұзылуы конкурстың ашықтығы мен әділдігіне теріс әсер еткен.

Прокурорлық қадағалау актісі негізінде сот 7 жалдау шартын жарамсыз деп таныды.

Нәтижесінде мемлекет меншігіне жалпы ауданы 1 400 гектар, құны 82 млн теңге болатын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері қайтарылды.

Сонымен қатар, кінәлі лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, тиісті шаралар қолданылды.

Прокуратураның бұл қадамы жер ресурстарын заңға сәйкес пайдалану мен мемлекеттік мүддені қорғау бағытындағы жұмыстардың бірі болып отыр.

Ақмола облысында заңсыз берілген жер учаскесі мемлекетке қайтарылды
11:57, 01 қазан 2024
Ақмола облысында заңсыз берілген жер учаскесі мемлекетке қайтарылды
Қызылорда облысында заңсыз берілген субсидиялар қайтарылды
16:44, 16 қыркүйек 2024
Қызылорда облысында заңсыз берілген субсидиялар қайтарылды
Ақмола облысында 678 млн теңгенің орман қорына жататын учаске мемлекетке қайтарылды
18:17, 27 маусым 2023
Ақмола облысында 678 млн теңгенің орман қорына жататын учаске мемлекетке қайтарылды
