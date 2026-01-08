Түркістан облысында полиция дронның көмегімен мал ұрлығын ашты
Нақтырақ айтсақ, жедел іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер Бәйдібек ауданы ауылдарының бірінде 3 бас сиырды ұрлау фактісін анықтады.
Күдіктілер ұрланған малды көрші ауданға сатып үлгерген. Бөтеннің мүлкін өткізу фактісі дрон көмегімен тіркеліп, бұл мал ұрлығының ізіне тез шығуға мүмкіндік берді.
Сол күні күдіктілер тұрғылықты мекенжайы бойынша ұсталды. Тінту кезінде олардан 6 бас мал, аңшы мылтығы және басқа заттай дәлелдер тәркіленді.
Сондай-ақ ұрланған малды сатып алушы ретінде Ордабасы ауданының тұрғыны анықталды. Қазіргі уақытта мал ұрлығы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр.
Барлық мән-жайларды анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда. Күдіктілердің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы барын