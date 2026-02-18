#Референдум-2026
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Шымкент дүкендерінде алаяқтық жасады деген күдікпен гастролер әйелдер ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласында полицейлер сауда орындарында алаяқтық жасады деген күдікпен екі әйелді ұстады.

Тергеу деректеріне сәйкес, олар шағын азық-түлік дүкендеріне кіріп, "қайтарым ақшаның айласын" қолданған.

Яғни сатушыға ірі купюраны бергендей болып көрсетіп, сол сәтте әңгімеге тартып, асықтырып, назарын басқаға бұрған. Осыны пайдаланып, қайтарым ақшаны алып кеткен. Нақтысында, төлем мүлдем жасалмаған.

Белгілі болғандай, күдіктілердің бірі еліміздің басқа өңірінен, екіншісі шетелден келген. Қазір олардың кемінде төрт ұқсас дерекке қатысы бары анықталды.

Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде. Полицейлер олардың басқа да осындай қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.

Тәртіп сақшылары азаматтарды алаяқтардың құрбаны болмас үшін барынша мұқият болуға, асығыстық пен назарды басқаға аудартатын әрекеттерге алданбауға шақырады.



Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз

