Айзат Жұманованы "қасақана өлтірді" деп айыпталған күйеуіне үкім шықты
Сот айыпталушы Айбар Жанболатты кінәлі деп тапты.
"ҚР ҚК-нің 99-бабының 1-бөлігінің санкциясы 8 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Ж. бұрын сотты болмаған, кінәсін ішінара мойындады. Алайда іс бойынша қылмысты алкогольдік масаң күйде жасау түріндегі ауырлататын мән-жайдың анықталуына байланысты, сот Ж.-ны кінәлі деп танып, оған санкцияның ең жоғары шегіне жақын жаза – орташа қауіпсіздік деңгейіндегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтеумен 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады". Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Сот нені анықтады?
Іс барысында анықталғандай, 2025 жылғы 22 маусымда сағат 00:00 шамасында Ж. алкогольдік масаң күйде бола отырып, жәбірленуші Д.-ны үй ауласынан қақпа сыртына шығарып, оның өмірлік маңызды мүшелеріне бірнеше рет соққы жасаған. Алынған жарақаттардың салдарынан жәбірленуші кейіннен ауруханада қайтыс болған.
"Сотталушының кінәсі сараптамалар қорытындыларымен, куәлардың айғақтарымен, тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен және іс материалдарындағы өзге де дәлелдемелермен толық дәлелденді",- делінген ақпаратта.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Сот қандай негізде жаза тағайынтады?
ҚР Қылмыстық кодекстің 340-бабының 1-бөлігіне сәйкес, негізгі сот процесі тек сотталушыға қарсы және ол сотталып жатқан айыптау шеңберінде жүргізіледі.
"Сотталушы Ж.-ның кінәсі сот сараптама қорытындыларымен, тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен, куәлердің айғақтарымен, сот-медициналық тергеу нәтижелерімен дәлелденді, сондай-ақ істің басқа материалдарымен расталды".Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Бұл ретте, жәбірленушінің кісі өлтіру сүйреп жасалғаны және оның жүкті екендігі туралы дәлелдері тиісті сот-медициналық сараптамалардың қорытындыларымен немесе сотта жауап алынған сарапшылардың айғақтарымен расталмады.
"Жәбірленушінің өкілдері істі Қылмыстық кодекстің 99-бабының 1-бөлігінен 99-бабының 2-бөлігінің 5-тармағына қайта саралауды сұрады, яғни олар оны ерекше қатыгездікпен кісі өлтіргені үшін соттауды сұрады. Алайда, Қылмыстық кодекстің 340-бабының 1-бөлігіне сәйкес, негізгі сот процесі тек сотталушыға қарсы және ол сотталып жатқан айыптау шеңберінде жүргізіледі. Сондықтан, сот сотталушыны ауыр қылмыстық заң бойынша соттай алмайды және осылайша сотталушының жағдайын нашарлатпайды". Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Сот сонымен қатар қорғаушы тараптың Ж.-ның іс-әрекетін Қылмыстық кодекстің 106-бабының 3-бөлігі бойынша қайта саралау туралы дәлелдері негізсіз екенін түсіндіреді, себебі марқұм Д. өмірмен сыйыспайтын көптеген дене жарақаттарын алып, оның өліміне әкеп соқты, бұл Ж.-ның жәбірленушіні өлтіруге тікелей ниетін көрсетеді.
"Біз бұл жаза жасалған қылмысқа сәйкес келеді, Ж.-ны түзеуге және оның одан әрі қылмыс жасауына жол бермеуге жеткілікті деп санаймыз".Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Сонымен бірге сот моральдық зиянды өтеу туралы талапты ішінара қанағаттандырды.
"100 000 000 теңге көлеміндегі моральдық залалды өтеу туралы талап қоюға қатысты сот ақылға қонымдылық пен әділдік өлшемшарттарына сүйене отырып, сондай-ақ кінәлінің жеке басын, жасын және қаржылық жағдайын ескере отырып, жәбірленуші талап еткен 20 000 000 теңге көлеміндегі моральдық залалды ішінара өндіріп алды деп санайды".Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Бұған дейін баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені жымқырған ерлі-зайыпты Тотақановтарға үкім шыққанын жазғанбыз.