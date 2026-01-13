#Халық заңгері
Оқиғалар

Павлодар облысында колонияға спирттік ішімдік өткізбек болған күдікті анықталды

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 11:15 Фото: pexels
Павлодар облысындағы №63 мекемеде газдалған сусын ретінде жасырылған алкоголь өнімін алып кіру әрекеті дер кезінде тоқтатылды.

Азамат тергеуде қамауда отырған адамға арналған азық-түлік салынған сәлемдемемен қабылдау бөлмесіне келген.

Алғашқы қарағанда берілген заттар күмән тудырмаған танымал сусынның бос бөтелкелері ғана болған. Алайда тексеру барысында мекеме қызметкерлері бөтелкелердегі сұйықтықтың иісіне назар аударды.

Сұйықтықтан спиртке тән иіс шыққаны анықталды. Тексеру нәтижесінде күдік расталды. Көлемі бір литр болатын үш бөтелкенің ішінде алкоголь өнімдері болған.

Тыйым салынған затты лимонад ретінде жасыру әрекеті сәтсіз аяқталып, барлық өнімдер бірден тәркіленді. Аталған дерек бойынша азаматқа қатысты хаттама толтырылды. Іс материалдары сотқа жолдау үшін дайындалуда.

Сәлемдеме арнал­ған тергеудегі адам бұрын профилактикалық есепте тұрмаған. Оқиға бейнебақылау құралдары арқылы тіркелді.

Мекеме әкімшілігі мұндай құқық бұзушылықтар белгіленген талаптарды айналып өтпек болған жағдайларда анықталып отыратынын атап өтті.

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлері мекеме аумағына алкоголь өнімдерін және басқа да тыйым салынған заттарды алып кіруге қатаң түрде тыйым салынғанын және ол заңмен қудаланатынын ескертеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
