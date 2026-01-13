#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстанда синтетикалық есірткі өндіру көлемі азайды – полиция

13.01.2026 14:00
Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы Данияр Мейрхан 2026 жылғы 13 қаңтарда ОКҚ-да өткен дөңгелек үстелде Қазақстандағы синтетикалық есірткі өндірісінің төмендегенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, есірткі бизнесін ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық жауапкершіліктің күшеюі, тіпті өмірлік бас бостандығынан айыру жазасына дейін, Қазақстандағы синтетика өндірісін азайтып, оны көрші елдерге ығыстыруға себеп болды.

"Қазіргі уақытта синтетикалық есірткі бағасы өсіп, жетіспеушілік байқалады – 25 мың теңгеден 35 мың теңгеге дейін. Оларды тасымалдауда да тұрақты кедергілер туындауда. Бұл – есірткі өндірісі, логистика және сату арналарына бағытталған соққының нақты нәтижесі", – деді Мейрхан.

Сонымен қатар, ол 2025 жылғы наурыздан бастап медицина емес мақсатта есірткі қолданғаны үшін әкімшілік жауапкершілік енгізілгенін еске салды. Осы мерзім ішінде 6 мыңнан астам адам жауапқа тартылған.

Айта кетейік, бұған дейін 2025 жылы полиция шамамен 49 тонна есірткі тәркілегенін хабарлаған болатын.

