Қазақстан полициясы 2025 жылы шамамен 49 тонна есірткі тәркіледі
Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы Данияр Мейірхан 2026 жылғы 13 қаңтарда ӨКҚ-де өткен дөңгелек үстелде 2025 жылдың қорытындылары туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, 2023–2025 жылдарға арналған кешенді жоспарды іске асыру барысында ведомствоаралық өзара әрекеттестік және халықаралық ынтымақтастық күшейтілді, ал есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл профилактикаға баса назар аудара отырып, белсенді сипатқа ие болды.
"2025 жылы барлық құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдар 4 мың есірткі қылмысын, оның ішінде 2 700-ден астам есірткі сату фактісін тоқтатты. Барлығы шамамен 49 тонна әртүрлі есірткі тәркіленді", – деді Мейірхан.
Сонымен қатар, ол синтетикалық есірткі бойынша ілгерілеу айтарлықтай екенін атап өтті. Бұл есірткінің көлемі шамамен 1,5 тоннаға жетіп, 4,5 миллион жеке доза заңсыз айналымға түсуінен алдын алынды.
