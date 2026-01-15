#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Оқиғалар

Алматы облысында бір топ қандас 22 жастағы алаяқтың арбауына түсіп қалған

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Талғар қаласында тарихи отанына оралған ондаған этникалық қазақ 22 жастағы кәсіпкердің арбауына түсіп, сан соғып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жәбірленушілердің айтуынша, өзін Ұлбосын деп таныстырған әйел қандастарға арнайы қарастырылған қайтарымсыз мемлекеттік грантты рәсімдеп беруге көмектесемін деп уәде еткен. КТК мәліметінше, алаяқ қызметі үшін 300 мың теңге талап еткен.

"Әйел өзін жеке кәсіпкер ретінде таныстырған. Қызмет ақысын бірден төлей алмағандарға тауарлық несие алуды ұсынған. Алматы облысының полицейлері күдіктіні қазірдің өзінде құрықтаған", – делінген репортажда.

Белгілі болғандай күдікті кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеп отырған 22 жасар ана. Алдын ала деректер бойынша, ол 280 адамды алдап үлгерген.

"Күдікті басқа елдерден Қазақстанға тұрақты тұруға келген азаматтарға жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей-ақ және басқа да міндетті рәсімдерден өтпей, субсидиялар мен түрлі ақшалай өтемақыларды алып беруге уәде еткен. Қазіргі таңда тергеу органдары 280 эпизод бойынша материалдар жинады, тексеру барысында қосымша деректер анықталуда. Аса ірі мөлшерде жасалған алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды", – деп түсіндірді Алматы облысы ПД ресми өкілі Ернар Сайдильдин.

Күдіктінің кәмелетке толмаған баласының болуына байланысты оған үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Аса ірі мөлшердегі алаяқтық үшін әйелге мүлкін тәркілеумен қоса 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр.

Бұған дейін Жезқазғанда құтқарушылардың ауқымды жарылыстың алдын алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қанша этникалық қазақ қандас мәртебесін алды
12:36, 19 желтоқсан 2023
Қанша этникалық қазақ қандас мәртебесін алды
1991 жылдан бері Қазақстанға қанша қандас оралды
10:08, 26 қыркүйек 2023
1991 жылдан бері Қазақстанға қанша қандас оралды
Жыл басынан бері 3 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды
10:27, 13 наурыз 2023
Жыл басынан бері 3 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: