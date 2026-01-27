#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Әлем

Таиландта бір топ турист төбелесіп, айыппұл арқалады

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 13:48 Фото: pexels
Паттайя қаласында АҚШ азаматы Ұлыбританияның үш азаматымен төбелеске араласып, жарақат алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Pattaya News мәліметінше, туристер арасындағы ауызша жанжал төбелеске ұласқан. Британдықтардың бірі қарсыласының бетіне аяғымен соққы жасап, соның салдарынан америкалық азамат жерге құлап, есінен танып қалған. Жарақат алған азамат жол бойынан ес-түссіз күйде табылып, ауруханаға жеткізілген.

Кейінірек оқиғаға қатысқан барлық тараптар полиция бөлімшесінде кездескен.

"Екі тарап та жанжалға қатысқанын мойындап, тергеу барысында өзара түсіністікке келіп, татуласты. Тіпті келіспеушілікті шешу үшін достық әңгіме жүргізіп, құшақтасуға дейін барған", – делінген ақпаратта.

Бұл ретте, оларға 1000 бат (шамамен 15,5 мың теңге) көлемінде айыппұл салынған. Осыдан кейін олар босатылған.

Бұған дейін Ыстамбұлда қоқыс жәшігінен өзбекстандық әйелдің басы шабылған мәйіті табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмды
14:23, Бүгін
АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмды
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
09:50, 13 қыркүйек 2025
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
Алматы тауларында қытайлық турист жарақат алып қалды
11:56, 18 маусым 2025
Алматы тауларында қытайлық турист жарақат алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: