#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Оқиғалар

"Жарылыс болу қаупі туындаған": Ақмола облысында түтіндеп жатқан пәтердің иесі құтқарылды

Түтін, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, пәтер иесі, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 10:55 Сурет: freepik
Ақмола облысындағы Шортанды ауданында құтқарушылар газдағы ақауға байланысты жарылыс болуы ықтимал пәтерде қалып кеткен әйел адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы Шортанды ауданында төтеншеліктер екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің біріндегі түтін шығып жатқан пәтер туралы келіп түскен хабарлама бойынша оқиға орнына аттанды.

Оқиға орнына келген құтқарушылар пәтердің сыртқы есігін бұзып ашып, ішке кірді. Ашық от анықталған жоқ. Сорғының істен шығуы салдарынан пеш қызып, қайнап, жарылыс қаупі туындаған, бу бөлмеге қарқынды түрде тараған.

Өрт сөндірушілер 1977 жылғы әйел адамды құтқарып, оны жедел медициналық жәрдем қызметіне тапсырды. Сонымен қатар пәтер ішінен газ баллоны шығарылды.

Өрт жағдайлары туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалу ескертіледі.

Бұған дейін Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, екі бала құтқарылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында бір табын жылқы құтқарылды
17:50, 16 сәуір 2023
Ақмола облысында бір табын жылқы құтқарылды
Қарағандыда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен 10 жасар бала құтқарылды
20:38, 28 тамыз 2024
Қарағандыда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен 10 жасар бала құтқарылды
Ақмола облысында қиын жағдайға тап болған үш жасар бала құтқарылды
20:35, 25 сәуір 2025
Ақмола облысында қиын жағдайға тап болған үш жасар бала құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: