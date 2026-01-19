#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Оқиғалар

Өскемен сусыз қалды: әкімдікте түсініктеме берілді

18 қаңтарда су құбырында болған апат салдарынан Өскемен қаласында екі мыңнан астам тұрғын суық сусыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 09:20 Сурет: Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
18 қаңтарда су құбырында болған апат салдарынан Өскемен қаласында екі мыңнан астам тұрғын суық сусыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" телеарнасының хабарлауынша, сағат 10:30-да су жеткізу мына нысандарда тоқтатылған:

  • алты көпқабатты тұрғын үй;
  • 805 жеке тұрғын үй;
  • №26 мектеп.
"Жергілікті әкімдіктің мәліметінше, мамандар төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр. Су тасымалдау ұйымдастырылған", – делінген сюжетте.

18 қаңтарға қараған түні қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі ұзақ үнсіздіктен кейін Instagram парақшасында түсініктеме берді.

"Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде, су беру 19 қаңтар күні таңертең қалпына келтіріледі деп жоспарлануда", – делінген хабарламада.

Әкімдіктің мәліметінше, Геологиялық көшесіндегі үйлердің бірінде КСК тарапынан тиісті шаралар қабылданбауына байланысты мәселені "Водоканал" мекемесінің бригадасы өз күшімен шешіп, жертөледегі жабдықты ауыстырған. Қазіргі таңда бұл үйде су беру толық қалпына келтірілген.

Сондай-ақ электр энергиясы мен жылумен қамтуға қатысты жағдайға да түсініктеме берілді. Атап айтқанда, Меновное кенті мен Колхозная көшесінде электр энергиясының өшуі толық жойылғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта жағдай тұрақты. Жылумен жабдықтау жүйесінің жұмысында қандай да бір ақаулар тіркелмеген, жылу штаттық режимде беріліп жатыр.

"Қалалық қызметтер жағдайды бақылауда ұстап, анықталған ақауларды жою жұмыстарын жалғастыруда", – деп хабарлады Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматы қаласының бір ауданында тұрғындар газсыз қалғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жерге бағытталған Күн плазмасы күшті магниттік дауыл тудырады
10:07, Бүгін
Жерге бағытталған Күн плазмасы күшті магниттік дауыл тудырады
Риддер қаласы сусыз қалды
11:47, 12 қаңтар 2024
Риддер қаласы сусыз қалды
Жетісу өңірінде миллиондаған қарыздың кесірінен 15 мың адам сусыз қалды
10:03, 05 қазан 2023
Жетісу өңірінде миллиондаған қарыздың кесірінен 15 мың адам сусыз қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: