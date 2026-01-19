Өскемен сусыз қалды: әкімдікте түсініктеме берілді
"24kz" телеарнасының хабарлауынша, сағат 10:30-да су жеткізу мына нысандарда тоқтатылған:
- алты көпқабатты тұрғын үй;
- 805 жеке тұрғын үй;
- №26 мектеп.
"Жергілікті әкімдіктің мәліметінше, мамандар төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр. Су тасымалдау ұйымдастырылған", – делінген сюжетте.
18 қаңтарға қараған түні қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі ұзақ үнсіздіктен кейін Instagram парақшасында түсініктеме берді.
"Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде, су беру 19 қаңтар күні таңертең қалпына келтіріледі деп жоспарлануда", – делінген хабарламада.
Әкімдіктің мәліметінше, Геологиялық көшесіндегі үйлердің бірінде КСК тарапынан тиісті шаралар қабылданбауына байланысты мәселені "Водоканал" мекемесінің бригадасы өз күшімен шешіп, жертөледегі жабдықты ауыстырған. Қазіргі таңда бұл үйде су беру толық қалпына келтірілген.
Сондай-ақ электр энергиясы мен жылумен қамтуға қатысты жағдайға да түсініктеме берілді. Атап айтқанда, Меновное кенті мен Колхозная көшесінде электр энергиясының өшуі толық жойылғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта жағдай тұрақты. Жылумен жабдықтау жүйесінің жұмысында қандай да бір ақаулар тіркелмеген, жылу штаттық режимде беріліп жатыр.
"Қалалық қызметтер жағдайды бақылауда ұстап, анықталған ақауларды жою жұмыстарын жалғастыруда", – деп хабарлады Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.
