Шымкентте жаңа тас жолдың бір бөлігі шөгіп, шұңқырға айналған
Otyrar басылымының мәліметінше, Абай ауданындағы Ақторғай көшесінде жол жамылғысы шөгіп, ішінара бүлінген, салдарынан сумен қамсыздандыруға қатысты мәселе туындаған. Тұрғындардың айтуынша, жолдың бүлінгеніне шамамен бес күн болған. Ата-аналар балалары шұңқырға түсіп кетеді ме деп қорыққан.
"Қатты жаңбыр жауды. Шұңқыр бастапқыда кішкентай болды, бірақ жауын-шашыннан кейін асфальт шөгіп, шұңқыр апандай болды. Топырақ отырғанда жер асты құбыры қысылып, ақыры жарылған. Біздің екі көршіміз сусыз қалды. Бүкіл көшенің жолы бүлінді", - деді жергілікті тұрғын.
Қазіргі уақытта жолдың бүлінген бөлігі топырақпен жабылған. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бұл мәселеден хабардар екенін жеткізді. Ведомствоның мәліметінше, 2025 жылдың шілде-тамыз айларында аталған көшедегі жолды "Atash Trans Logistics" ЖШС мердігер ұйым жөндеген.
Асфальт бетон төсемес бұрын және жолдың негізін тығыздау кезеңінде ұлттық сапа орталығы сараптама жүргізді. Дегенмен, асфальт бетон жабыны бәрібір шөккен.
"Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша Ақторғай көшесінің жекелеген учаскелерінде бұрын кәріз құбырларын төсеу жұмыстары жүргізілгені анықталды. Дәл осы жерлерде жауын-шашын салдарынан асфальтбетон жабыны шөккен", - деп хабарлады Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы.
Басқарма анықталған ақаулар мердігер компания есебінен жойылатынын атап өтті, өйткені кепілдік мерзімі бес жылдан асады. Қазіргі уақытта мердігерлер дайындық жұмыстарын бастады. Қалпына келтіру жұмыстарының толық аяқталуы наурыз айының соңына дейін жоспарланған.