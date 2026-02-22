#Референдум-2026
Оқиғалар

Шымкентте жаңа тас жолдың бір бөлігі шөгіп, шұңқырға айналған

Жол, Шымкент, жауын-шашын, бүліну, шұңқыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 14:23 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Шымкентте төселгеніне бір жыл да болмаған тас жолдың бір бөлігі шөгіп, опырылды. Салдарынан көлік қозғалысы қиындап, екі жеке үй сусыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar басылымының мәліметінше, Абай ауданындағы Ақторғай көшесінде жол жамылғысы шөгіп, ішінара бүлінген, салдарынан сумен қамсыздандыруға қатысты мәселе туындаған. Тұрғындардың айтуынша, жолдың бүлінгеніне шамамен бес күн болған. Ата-аналар балалары шұңқырға түсіп кетеді ме деп қорыққан.

"Қатты жаңбыр жауды. Шұңқыр бастапқыда кішкентай болды, бірақ жауын-шашыннан кейін асфальт шөгіп, шұңқыр апандай болды. Топырақ отырғанда жер асты құбыры қысылып, ақыры жарылған. Біздің екі көршіміз сусыз қалды. Бүкіл көшенің жолы бүлінді", - деді жергілікті тұрғын.

Қазіргі уақытта жолдың бүлінген бөлігі топырақпен жабылған. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бұл мәселеден хабардар екенін жеткізді. Ведомствоның мәліметінше, 2025 жылдың шілде-тамыз айларында аталған көшедегі жолды "Atash Trans Logistics" ЖШС мердігер ұйым жөндеген.

Асфальт бетон төсемес бұрын және жолдың негізін тығыздау кезеңінде ұлттық сапа орталығы сараптама жүргізді. Дегенмен, асфальт бетон жабыны бәрібір шөккен.

"Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша Ақторғай көшесінің жекелеген учаскелерінде бұрын кәріз құбырларын төсеу жұмыстары жүргізілгені анықталды. Дәл осы жерлерде жауын-шашын салдарынан асфальтбетон жабыны шөккен", - деп хабарлады Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы.

Басқарма анықталған ақаулар мердігер компания есебінен жойылатынын атап өтті, өйткені кепілдік мерзімі бес жылдан асады. Қазіргі уақытта мердігерлер дайындық жұмыстарын бастады. Қалпына келтіру жұмыстарының толық аяқталуы наурыз айының соңына дейін жоспарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте жауын-шашыннан кейін көшенің бір бөлігі шөгіп кетті
19:35, 20 ақпан 2026
Шымкентте жауын-шашыннан кейін көшенің бір бөлігі шөгіп кетті
Ақмола облысында көктайғаққа байланысты тас жолдың бір бөлігі жабылды
20:14, 24 қараша 2023
Ақмола облысында көктайғаққа байланысты тас жолдың бір бөлігі жабылды
Өскеменде автокөлік көпірінің бір бөлігі опырылып түсті
18:01, 01 қыркүйек 2025
Өскеменде автокөлік көпірінің бір бөлігі опырылып түсті
