Оқиғалар

Қазақстан мен Қырғызстанда вебкам қызметін ұйымдастырған топ ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 14:16 Фото: pexels
Бішкек қаласында және Қазақстан аумағында топтық түрде ұйымдастырылған вебкам студиялар желісі жойылды. Бұл туралы 2026 жылғы 21 қаңтарда Қырғызстан Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Операцияны ведомство Бішкек полициясымен бірлесіп жүргізді.

Интернет арқылы жезөкшелік ұйымдастыру және жыныстық сипаттағы әрекеттерді насихаттауға көмектесу күдігімен төрт адам ұсталған.

Тергеу мәліметіне сәйкес, қылмыстық топ мүшелері Бішкектің әртүрлі аудандарында пәтерлерді жалға алып, вебкам студиялар ұйымдастырған. Сол орындарда Chaturbate, Stripchat, BongaCams сияқты шетелдік интернет-платформаларда ашық сипаттағы онлайн-трансляциялар жүргізілген.

Сурет: Қырғызстан ҰҚМК баспасөз қызметі

"Ұсталғандардың тұратын орындарынан тінту барысында веб-камералар, жарықтандыру жабдықтары, компьютер техникасы, сондай-ақ онлайн-шоуларда қолданылатын эротикалық костюмдер мен реквизиттер тәркіленді", – деді Қырғызстан ҰҚМК-ның баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, трансляциялардан түскен табыстар Binance жүйесіндегі электронды әмияндарға криптовалюта арқылы аударылғаны анықталды.

Сурет: Қырғызстан ҰҚМК баспасөз қызметі

Қазіргі таңда вебкам желісін ұйымдастыруға және жұмыс істеуге қатысы бар басқа тұлғаларды анықтау мақсатында тергеу-оперативтік іс-шаралар жүргізілуде.

Бұған дейін Жұманғариннің Қазақстандағы инфляцияны тежеу үшін қандай шаралар қарастырылып жатқанын айтқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
