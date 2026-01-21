Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы өткізу пункті тәулік бойы жұмыс істейтін болады
Фото: gov.kg
2025 жылғы 21 қаңтарда Мәжіліс депутаттары Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы мемлекеттік шекарадан өту пункттері туралы келісімге өзгерістер енгізу протоколын ратификациялап, құжатты Сенатқа жолдады.
Құжаттың қорытындысында көрсетілгендей, протокол "Кеген – автожол" (Қазақстан Республикасы) – "Қарқыра – автожол" (Қырғыз Республикасы) өткізу пунктінің жұмыс режимін "күндізгі уақыттан" "тәулік бойы" режиміне өзгертуге бағытталған.
"Аталған өткізу пунктінің жұмыс режимін өзгерту Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы шекаралас ынтымақтастықты одан әрі дамытуға, тауар айналымын көбейтуге, туристік саладағы әріптестікті нығайтуға септігін тигізеді. Сонымен қатар, бұл қадам Қазақстан–Қырғызстан шекарасындағы басқа автожол өткізу пункттеріндегі жолаушылар ағымын азайтуға мүмкіндік береді", – делінген құжатта.
2026 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан азаматтарына Қырғызстанға кіру ережелерінің жаңартылғаны туралы ескерту жасалған болатын.
