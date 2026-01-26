#Халық заңгері
Оқиғалар

Теміржолдағы жүк ұрлығына қатысқан қылмыстық топ сотталды

Көліктегі полиция департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізген ауқымды әрі жүйелі жұмыс нәтижесінде теміржол құрамдарының контейнерлерінен жүк ұрлаған қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді. 26.01.2026 12:37
Көліктегі полиция департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізген ауқымды әрі жүйелі жұмыс нәтижесінде теміржол құрамдарының контейнерлерінен жүк ұрлаған қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді.

2025 жылғы сәуірде көлік полицейлері Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындарынан құралған алты адамнан тұратын қылмыстық топты ұстады. Тергеу барысында олардың 2024 жылғы тамыздан 2025 жылғы сәуірге дейін "ҚХР–Еуропа" халықаралық бағытымен қатынаған пойыздардың контейнерлерінен жүктерді жүйелі түрде ұрлап келгені анықталды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында аталған топтың төрт ұрлық дерегіне қатысы бар екені дәлелденді. Ұрланған заттардың қатарында бейнебақылау камералары, балалар арбалары және көлік бөлшектері болған. Жүк иелеріне келтірілген жалпы материалдық залал 212 миллион теңгеден асты.

Қылмыстық топтың барлық мүшелерінің кінәсі толық дәлелденіп, келтірілген залал толық көлемде өтелді. Сот шешімімен олардың әрқайсысына 4 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Көліктегі полиция қызметкерлері жүк тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықаралық көлік логистикасы қатысушыларының мүдделерін қорғау бағытындағы жұмыстарын жалғастыруда.

Ұлытау облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
13:49, 14 қараша 2025
Ұлытау облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Көлік полицейлері аса ірі көлемдегі ұрлықты әшкереледі
10:56, 25 желтоқсан 2025
Көлік полицейлері аса ірі көлемдегі ұрлықты әшкереледі
Бағалы металдардың заңсыз айналымымен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан топ ұсталды
16:00, 21 қараша 2023
Бағалы металдардың заңсыз айналымымен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан топ ұсталды
