#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Оқиғалар

Маңғыстауда он шақты үйді су басты

Маңғыстауда он шақты үйді су басты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 13:21 Сурет: lada.kz
Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында қалың қар еріп, тұрғын үйлер мен аулаларды су басты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының жазуынша, 2026 жылдың басынан бері жергілікті атқарушы органдарға тұрғындардан шамамен жүз шақты өтініш келіп түскен.

Аудан әкімдігінің мәліметінше, көп жағдайда үйлердің аулалары мен тұрғын үйлердің маңында еріген қар суы жиналған. Дегенмен, бұл жағдайлар ғимараттарға елеулі зиян келтірмеген.

25 қаңтардағы мәлімет бойынша Қызғалдақ көшесіндегі алты тұрғын үйді, сондай-ақ бір ауылдық округтегі 75 үйдің аула аумақтарын су басқаны анықталған.

Аудан әкімдігінде су басу салдарын жою жұмыстары ұйымдастырылғаны атап өтілді. Суды сорып шығару үшін арнайы сорғылар қолданылуда, сондай-ақ дренаж жүйелері іске қосылған. Жұмыстар жалғасуда.

Бұған дейін Шымкентте есірткі таратумен айналысқан күдіктілер ұсталғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Джонни Депптің экс-жұбайы Эмбер Херд ажырасқаннан кейін Голливудтағы мансабы қалай күйрегенін айтып берді
16:50, Бүгін
Джонни Депптің экс-жұбайы Эмбер Херд ажырасқаннан кейін Голливудтағы мансабы қалай күйрегенін айтып берді
Жылыой ауданында тұрғын үй мен ғимараттарды су басты
09:16, 18 сәуір 2024
Жылыой ауданында тұрғын үй мен ғимараттарды су басты
Маңғыстау облысында толассыз жауған жаңбыр салдарынан көшелерді, аулаларды, ғимараттарды су басты
09:25, 21 тамыз 2023
Маңғыстау облысында толассыз жауған жаңбыр салдарынан көшелерді, аулаларды, ғимараттарды су басты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: