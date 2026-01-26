Атырау тұрғындары күкірттің өткір иісіне шағымдануда: тексеру нәтижелері не көрсетті
Атырау облысы бойынша Экология департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 25 қаңтарда зертханалық-талдамалық бөлімнің мамандары мұнай өңдеу зауытына жақын орналасқан елді мекендерге барып, ауа сынамаларын алған.
Мониторинг нәтижесінде атмосфералық ауаның ластануы, соның ішінде күкіртсутегі мен көміртек тотығының шекті рұқсат етілген мөлшерден асуы Мирный, Водник елді мекендерінде, сондай-ақ Атырау қаласының сол жағалау бөлігінде анықталды.
Экология департаментінің баспасөз қызметі былай деп мәлімдеді:
"2026 жылғы 19–25 қаңтар аралығында Атырау облысы бойынша "Қазгидромет" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы тұрғындардың өтініштеріне байланысты жоспарлы және жоспардан тыс атмосфералық ауа мониторингін жүргізді. Өлшеу нәтижелері бойынша қаланың жекелеген аумақтарында күкіртсутегінің концентрациясы шекті рұқсат етілген деңгейден 36 есеге дейін артқаны анықталды".
Ауа сынамалары алынған сәтте желдің бағыты солтүстік-шығыста болған, ауа температурасы –11°C, салыстырмалы ылғалдылық 93% болған.
Жекелеген аумақтар бойынша күкіртсутегінің шекті мөлшерден асу деңгейі:
- Тасқала ауылында – 17,5 есе;
- осы ауылға іргелес аумақта – 15 есе;
- Химпоселок ауданында – 36,3 есе.
Аталған елді мекендердің барлығы Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) жақын орналасқан. Экология департаменті Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес АМӨЗ-ге қатысты бақылау іс-шаралары жүргізілетінін мәлімдеді.
Өз кезегінде зауыттың баспасөз қызметі кәсіпорынның қалыпты режимде жұмыс істеп тұрғанын және санитарлық-қорғау аймағында ластаушы заттардың шекті мөлшерден асуы тіркелмегенін хабарлады.
Сондай-ақ зауытта технологиялық үдерісте жылу тасымалдаушы ретінде су қолданылатыны, бұл мұнай өңдеу зауыттары үшін әлемдік тәжірибеде кең таралған әдіс екені түсіндірілді. Су қыздырылып, кейін салқындатылған кезде су буы түзіледі. Қыс мезгілінде төмен температура әсерінен бұл бу атмосфераның төменгі қабаттарында қоюланып, көзге түтін сияқты көрінуі мүмкін, алайда ол жану өнімі де, ауа ластануы да емес.
АМӨЗ қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жетекші инженері Мөлдір Борашева былай деп мәлімдеді:
"2026 жылғы 25 қаңтарда АМӨЗ Орталық зауыттық зертханасының мамандары жел бағыты солтүстік-шығыс болған кезде кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағында атмосфералық ауаны өлшеді. Алынған деректерге сәйкес, күкіртсутегінің концентрациясы 0,00002 мг/м³ болды, бұл нормативтік мөлшер. Сондай-ақ С6–С10, С12–С19 фракцияларындағы көмірсутектер, бензол және ксилол ауа сынамаларында анықталған жоқ".
Кәсіпорын өкілдері зауыттың штаттық режимде жұмыс істеп тұрғанын, тәуліктік мұнай өңдеу көлемі 16 200 тонна екенін, ал мұнай өнімдерін өндіру мен жөнелту Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бекіткен өндірістік бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.