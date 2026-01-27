Әшекейдің әлегі: Қарағандылық әйел сақинасын шеше алмай, көмекке жүгінді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қарағанды облысында 40 жастағы әйел саусағын қатты қысқан сақинаны өз бетінше шеше алмай, құтқарушылардың көмегіне жүгінген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шақыруға жедел келген ТЖМ құтқарушылары слесарлық құралдарды пайдалана отырып, ісінген саусақтан сақинаны абайлап шешіп берді.
Егер сақина шешілмесе, денсаулыққа қауіп төндірмей, білікті көмекке жүгіну қажет екенін құтқарушылар еске салады.
