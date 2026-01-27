#Халық заңгері
Оқиғалар

Әшекейдің әлегі: Қарағандылық әйел сақинасын шеше алмай, көмекке жүгінді

Әшекейдің әлегі: Қарағандылық әйел сақинасын шеше алмай, көмекке жүгінді , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 09:25 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қарағанды облысында 40 жастағы әйел саусағын қатты қысқан сақинаны өз бетінше шеше алмай, құтқарушылардың көмегіне жүгінген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шақыруға жедел келген ТЖМ құтқарушылары слесарлық құралдарды пайдалана отырып, ісінген саусақтан сақинаны абайлап шешіп берді.

Егер сақина шешілмесе, денсаулыққа қауіп төндірмей, білікті көмекке жүгіну қажет екенін құтқарушылар еске салады.

Бұған дейін Ақтау – Астана рейсінде дәрігер талмасы ұстаған жолаушыны құтқарып қалғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Өскемендік әйел саусағынан сақинаны шеше алмай, әбден қиналған
17:20, 15 маусым 2024
Өскемендік әйел саусағынан сақинаны шеше алмай, әбден қиналған
Ақтөбеде саусағындағы сақинаны шеше алмаған кішкентай қызға құтқарушылар көмектесті
21:57, 06 қыркүйек 2024
Ақтөбеде саусағындағы сақинаны шеше алмаған кішкентай қызға құтқарушылар көмектесті
Батыс Қазақстан облысында әкесі мен қызы құтқарушылардың көмегіне жүгінді
22:27, 22 тамыз 2024
Батыс Қазақстан облысында әкесі мен қызы құтқарушылардың көмегіне жүгінді
