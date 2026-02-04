Алматыда тауға шығамын деп жарақаттанған әйелге құтқарушылар көмекке келді
Бүгін, 2026 жылы 4 ақпанда тауда, Алма-Арасан бұлағы маңында 71 жастағы әйел адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, әйел адам бұлақ маңында жүріп, аяғы тайып кетіп құлап, оңбай жарақаттанған.
"Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің құтқарушылары Апаттар медицинасы орталығының қызметкерлерімен бірлесіп зардап шеккен адамды эвакуациялады. Арнайы зембілдің көмегімен зардап шеккен адам таудан Алма-Арасанның автотұрақ аймағына дейін эвакуацияланып, қауіпсіз жеткізілді. Кейін Апаттар медицинасы орталығының бригадасы оны медициналық мекемеге жеткізді", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Бұған дейін Таразда мұз жарылып, суға түсіп кеткен баланы құтқарған азамат марапатталғаны хабарланған.
