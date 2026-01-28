Қызылорда облысындағы қорықта қолға түскен браконьерлер 12 жылға дейін сотталуы мүмкін
Фото: pexels
Қызылорда облысындағы мемлекеттік қорықта браконьерлер сирек кездесетін сексеуіл түрлерін заңсыз кескен. Оларды полиция қызметкерлері прокуратурамен бірлесіп ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмыскерлерге табиғи ресурстар инспекциясының қызметкерлері қолдау көрсетіп отырған. Олар жүйелі түрде пара алып отырғаны айтылды.
Браконьерлер сирек ағашты дайындап, оны көршілес облыстарға сатудың тұтас жүйесін ұйымдастырған. Қылмыстық топ ұсталды.
Олардың қолынан қару-жарақ, көлік құралдары, ағаш кесетін құрылғылар, ақша және сексеуіл ағашы тәркіленді. Келтірілген шығын көлемі анықталуда. Күдіктілерге 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр.
Бұған дейін ерекше миссиясы бар кішкентай құстың несімен бірегей екені белгілі болған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript