Оқиғалар

Қызылорда облысындағы қорықта қолға түскен браконьерлер 12 жылға дейін сотталуы мүмкін

28.01.2026 09:03
Қызылорда облысындағы мемлекеттік қорықта браконьерлер сирек кездесетін сексеуіл түрлерін заңсыз кескен. Оларды полиция қызметкерлері прокуратурамен бірлесіп ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмыскерлерге табиғи ресурстар инспекциясының қызметкерлері қолдау көрсетіп отырған. Олар жүйелі түрде пара алып отырғаны айтылды.

Браконьерлер сирек ағашты дайындап, оны көршілес облыстарға сатудың тұтас жүйесін ұйымдастырған. Қылмыстық топ ұсталды.

Олардың қолынан қару-жарақ, көлік құралдары, ағаш кесетін құрылғылар, ақша және сексеуіл ағашы тәркіленді. Келтірілген шығын көлемі анықталуда. Күдіктілерге 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр.

Бұған дейін ерекше миссиясы бар кішкентай құстың несімен бірегей екені белгілі болған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында браконьерлер тобы ұсталды
10:04, 20 ақпан 2025
10:04, 20 ақпан 2025
Қостанай облысында браконьерлер тобы ұсталды
Ақмола облысының тұрғыны ормандағы 430-дан астам ағашты заңсыз кескен
14:33, 07 наурыз 2025
14:33, 07 наурыз 2025
Ақмола облысының тұрғыны ормандағы 430-дан астам ағашты заңсыз кескен
Ақмола облысында есірткі жасырумен айналысқан күдікті 15 жылға дейін сотталуы мүмкін
17:40, 10 шілде 2024
17:40, 10 шілде 2024
Ақмола облысында есірткі жасырумен айналысқан күдікті 15 жылға дейін сотталуы мүмкін
Соңғы
Танымал
