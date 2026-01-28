Қазақстанмен шекара маңында қар барысы шаңғышыға шабуыл жасады
Оқиға Қытай Халық Республикасының Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданындағы Алтай аймағы, Көктоғай ауылында болған. Бұл ауыл Моңғолия мен Қазақстанмен шекара маңындағы таулы аумақта орналасқан.
22 қаңтар күні кешке турист таудан шаңғымен қайтып келе жатқанда қар барысын көріп қалған. Жолдастарын тыңдамаған әйел жабайы аңды суретке түсірмек болып, артынан ерген. Алайда, жыртқышқа үш метрдей қалғанда барыс әйелге шабуылдай түскен. Куәгерлердің айтуынша, шаңғышыны қорғаныс қалпағы құтқарып қалған.
Шабуылдан кейін қанға малынған әйел қарға құлап, барыс үстінде тұрған. Не болары белгісіз еді, бірақ шаңғы инструкторы араласып, шаңғы таяқтарын желкілдетіп, жануарды қорқытқан.
Зардап шеккен әйел шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді, бетінен ауыр жарақат алғанымен, бүгінде жағдайы тұрақты.
Мамандар, қар барыстары адамдарды азық көзі деп қарамайтындығын атап өтті.
Бұл ретте, 28 қаңтарда Алматы тауларында да қар барысы көзге түскені белгілі болды.