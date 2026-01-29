Алматыда Халықаралық еріктілер жылы аясында 200-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған
Бұл туралы Алматы қаласының Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек айтты.
Оның айтуынша, Халықаралық еріктілер жылын өткізу туралы шешім Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүргізілген көпжылдық жүйелі жұмыстың арқасы.
"2026 жылдың Халықаралық еріктілер жылы болып жариялануы – символикалық қадам емес, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен іске асырылып келе жатқан жүйелі әрі дәйекті жұмыстың жемісі. Бұл белсенді әрі бей-жай қарамайтын азаматтардың ортақ жетістігі", – деді Азиз Кажденбек.
Оның айтуынша, Алматы еліміздегі еріктілік қозғалысты дамытуда ерекше орын алады. Бұл 700 мыңнан астам жас тұратын және 35 жоғары оқу орны жұмыс істейтін Қазақстандағы ең ірі жастар мегаполисі. Бүгінде Алматы Қазақстанның жастар астанасы және түркі әлемінің жастар астанасы атанған.
Халықаралық еріктілер жылы аясында Алматыда сегіз негізгі бағыт бойынша 200-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған. Олардың қатарында экологиялық, әлеуметтік, мәдени және тәлімгерлік жобалар бар.
Сондай-ақ, жыл бойы қалада "100 игі кездесу" жобасы, Birgemiz Inclusion инклюзивті бағдарламасы, "Ұрпақтар диалогы – Алматы" тәлімгерлік бастамасы, жануарларды қорғау, мәдениет, қалалық хакатондар, мурал мен подкаст саласындағы жобалар жүзеге асырылады.
"Бұл іс-шаралардың барлығы еріктілікті азаматтық кемелдіктің қалыпты көрінісіне және жастардың қала дамуына нақты қатысу тетігіне айналдыратын тұрақты жүйе қалыптастыруға бағытталған", – деп сөзін түйіндеді Азиз Кажденбек.