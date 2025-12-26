Алматыда "Шығыс қақпасы" полиорталығын дамыту және халықаралық деңгейдегі стадион салу жоспарланып отыр
Оның айтуынша, Түрксіб ауданында іскерлік, әлеуметтік және демалыс қызметтерін біріктіретін жаңа "Шығыс қақпасы" полиорталығын құру көзделген. Бұл полиорталық мегаполистің өсу нүктелерінің біріне айналмақ. Сонымен қатар, ауданда халықаралық деңгейдегі спорт стадионын салу жоспарланып отыр.
"Ауданымызда "Шығыс қақпасы" полиорталығын дамыту қарастырылған. Бұдан бөлек, халықаралық деңгейдегі стадион салу жоспарланып отыр. Оның маңында әлеуметтік, мәдени және демалыс нысандары, сондай-ақ заманауи тұрғын үй кешендері бой көтереді. Сәулеттік стиль қатаң сақталып, тұрғын үйлер жоғары стандарттарға сай болады", — деді Алмас Манияров.
Сондай-ақ, ол жоба аясында Сейфуллин көшесінен бастап теміржол вокзалына дейінгі аумақта ескі тұрғын үйлерді жаңарту, мектептер, балабақшалар мен емханалар салу, сондай-ақ көше-жол желісін дамыту көзделгенін мәлімдеді. Атап айтқанда, Хмельницкий көшесін Құлжа тас жолына дейін ұзарту жоспарланған. Рысқұлов даңғылынан әуежай маңындағы көлге дейінгі аумақты көріктендіріп, серуендеу аймағы мен қоғамдық кеңістік құру да жоспарға енген.
Алмас Манияровтың айтуынша, Бас жоспарды түзету қала үшін маңызды. Бұл Алматының орталық бөлігін ғана емес, төменгі аумақтарын да бірдей дамытуға, мегаполистің барлық бөлігінде өмір сүруге және жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.