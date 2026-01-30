Астана тұрғыны емтихансыз университетке түсіруге уәде берген
Полицияның 29 қаңтардағы мәліметіне сәйкес, тергеу барысында күдіктінің өзін лауазымды танысы бар адам ретінде таныстырып, жәбірленушінің сеніміне кіргені анықталған. Ол жоғары оқу орнына түсу емтихандарын тапсырмай-ақ оқуға қабылдауды ұйымдастырып беруге уәде еткен.
Осы сөзге сенген жәбірленуші күдіктінің банк шотына 480 мың теңге аударған.
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Астана қалалық полиция басқармасы азаматтарды қырағы болуға, оқу орындарына түсуге қатысты бейресми ұсыныстарға сенбеуге және бейтаныс адамдарға ақша бермеуге шақырды. Құқық қорғау органдары оқуға қабылдау тек ресми тәртіп арқылы жүзеге асырылатынын еске салады. Алаяқтық деректері туралы 102 нөміріне дереу хабарлау қажет.
Бұған дейін полиция алаяқтардың қазақстандықтарды бір минуттың ішінде қалай алдайтынын көрсеткен болатын.