#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Оқиғалар

Астана тұрғыны емтихансыз университетке түсіруге уәде берген

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 09:03 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының полиция қызметкерлері жоғары оқу орнына түсуге заңсыз жәрдем көрсетуге уәде беруімен байланысты алаяқтықтың кезекті дерегін әшкереледі.

Полицияның 29 қаңтардағы мәліметіне сәйкес, тергеу барысында күдіктінің өзін лауазымды танысы бар адам ретінде таныстырып, жәбірленушінің сеніміне кіргені анықталған. Ол жоғары оқу орнына түсу емтихандарын тапсырмай-ақ оқуға қабылдауды ұйымдастырып беруге уәде еткен.

Осы сөзге сенген жәбірленуші күдіктінің банк шотына 480 мың теңге аударған.

Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Астана қалалық полиция басқармасы азаматтарды қырағы болуға, оқу орындарына түсуге қатысты бейресми ұсыныстарға сенбеуге және бейтаныс адамдарға ақша бермеуге шақырды. Құқық қорғау органдары оқуға қабылдау тек ресми тәртіп арқылы жүзеге асырылатынын еске салады. Алаяқтық деректері туралы 102 нөміріне дереу хабарлау қажет.

Бұған дейін полиция алаяқтардың қазақстандықтарды бір минуттың ішінде қалай алдайтынын көрсеткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана дәмханаларының бірінен қонақтардың жеке заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
14:11, 24 сәуір 2025
Астана дәмханаларының бірінен қонақтардың жеке заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
Ақтөбе облысында бұланды заңсыз атқан тұрғын жазаланды
11:58, 17 шілде 2025
Ақтөбе облысында бұланды заңсыз атқан тұрғын жазаланды
БҚО-да ипотекамен тұрғын үй алуға көмектесемін деп уәде берген күдікті әйел ұсталды
16:41, 10 қазан 2025
БҚО-да ипотекамен тұрғын үй алуға көмектесемін деп уәде берген күдікті әйел ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: