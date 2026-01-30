#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Оқиғалар

Жетісу тұрғынын банктік шот ашуға мәжбүрлеген үш жас жігіт ұсталды

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 14:58 Фото: freepik
Жетісу облысында дроп-схемаларға қатысы бар күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайы жайлы бүгін, 2026 жылғы 30 қаңтарда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі айтып берді.

"Киберполиция қызметкерлері азаматты банктік шоттар ашуға мәжбүрледі деген күдікпен 19-22 жас аралығындағы үш жас жігітті ұстады. Алдын ала мәлімет бойынша күдіктілер өзара келісіп әрекет еткен және жәбірленушіге психологиялық қысым көрсеткен. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауға алынды, тергеу амалдары жалғасып жатыр",- делінген ақпаратта.

Құқық қорғау органдары дроп-схемаларға қатысу және банк деректерін үшінші тұлғаларға беру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатындығын ескертті. Сонымен қатар, азаматтарды заңсыз қаржылық схемаларға тарту және қысым көрсету әрекеттерінің барлығы заң аясында қатаң түрде тоқтатылады.


Еске салсақ, 2026 жылғы 28 қаңтарда Астанада дропперлік бойынша алғашқы үкім шыққан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысында алаяқ қайтыс болған баланың еміне ақша жинаған
18:08, 20 ақпан 2025
Алматы облысында алаяқ қайтыс болған баланың еміне ақша жинаған
Алматыда үш қалта ұрысы ұсталды
15:38, 30 қараша 2024
Алматыда үш қалта ұрысы ұсталды
Жетісу облысында есірткі сатқан жас жігіт ұсталды
17:22, 30 желтоқсан 2025
Жетісу облысында есірткі сатқан жас жігіт ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: