Жетісу тұрғынын банктік шот ашуға мәжбүрлеген үш жас жігіт ұсталды
Жетісу облысында дроп-схемаларға қатысы бар күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиғаның мән-жайы жайлы бүгін, 2026 жылғы 30 қаңтарда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі айтып берді.
"Киберполиция қызметкерлері азаматты банктік шоттар ашуға мәжбүрледі деген күдікпен 19-22 жас аралығындағы үш жас жігітті ұстады. Алдын ала мәлімет бойынша күдіктілер өзара келісіп әрекет еткен және жәбірленушіге психологиялық қысым көрсеткен. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауға алынды, тергеу амалдары жалғасып жатыр",- делінген ақпаратта.
Құқық қорғау органдары дроп-схемаларға қатысу және банк деректерін үшінші тұлғаларға беру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатындығын ескертті. Сонымен қатар, азаматтарды заңсыз қаржылық схемаларға тарту және қысым көрсету әрекеттерінің барлығы заң аясында қатаң түрде тоқтатылады.
Еске салсақ, 2026 жылғы 28 қаңтарда Астанада дропперлік бойынша алғашқы үкім шыққан болатын.
