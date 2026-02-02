Президент Пәкістанға мемлекеттік сапармен барады
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 2 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Ақпаратқа сүйенсек, бұл сапар – екі ел арасындағы стратегиялық әріптестікті дамыту мен ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған жоғары деңгейдегі маңызды іс-шара болып табылады.
Сонымен қатар, сапар аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Шахбаз Шарифпен және Президент Асиф Али Зардаримен келіссөздер жүргізіп, саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды.
Сапар шеңберінде Қазақстан-Пәкістан бизнес форумы өтеді, оған іскер топтар мен өнеркәсіп өкілдері қатысып, екіжақты экономикалық серіктестікті кеңейту, жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру және қоршаған ортадағы сауда көлемін ұлғайту бағытындағы нақты ұсыныстарды талқылайды деп күтілуде.