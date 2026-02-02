Астанада қызылшаға қарсы күрес күшейтілуде
Құжатта қаңтара айында 3 апта ішінде қызылшаның 403 расталған жағдайы тіркелгені, алдыңғы аптамен салыстырғанда аурушаңдықтың 2,8 есе өсуі байқалғаны атап өтілді.
Жас ерекшелік құрылымы бойынша науқастардың 96%-ын 14 жасқа дейінгі балалар құрады, оның ішінде:
- 28% – 1 жасқа дейінгі балалар,
- 60% – 1-4 жас аралығындағы балалар,
- 6,4% – 5-9 жас аралығындағы балалар,
- 1,5% – 10-14 жас аралығындағы балалар,
- 1,7% – 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдер,
- 2,7% – 20 жастан асқан тұлғалар.
Ауру жұқтырғандар арасында 95% (385 жағдай) егілмеген балалар.
Қызылша ауруының одан әрі таралуының алдын алу мақсатында келесі шаралар ұсынылды:
Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысына:
- 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің қызылшаға қарсы егілу деңгейіне талдау жүргізіп, ата-аналардың (заңды өкілдерінің) ақпараттандырылған келісімін алғаннан кейін екпе алмаған балалар мен жасөспірімдерге қосымша иммундау жүргізу.
- 55 жасқа дейінгі медициналық қызметкерлер арасында қызылшаға қарсы егілу мәртебесіне талдау жүргізу; вакцинациясы жоқ немесе егілу мәртебесі белгісіз болған жағдайда, егілетін тұлғаның ақпараттандырылған келісімін алғаннан кейін қызылшаға қарсы вакцинация жүргізуді қамтамасыз ету.
- Ата-аналардың (заңды өкілдердің) ақпараттандырылған келісімін алғаннан кейін, 6 айдан 10 ай 29 күнге дейінгі балаларға қызылшаға қарсы қосымша вакцинация жүргізу.
- 1 жаста және 6 жастағы нысаналы жас топтарындағы балаларды қызылша, қызамық және паротитке қарсы профилактикалық егулермен қамтудың оңтайлы деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету.
- Ұйымдастырылған ұжымдарда (мектепке дейінгі балалар ұйымдары, мектептер, арнаулы орта/жоғары оқу орындары және басқа да ұйымдар) қызылшаның бастапқы жағдайы туралы ақпарат алынған кезде, анықталған сәттен бастап 72 сағат ішінде, егу анамнезін ескере отырып және медициналық қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда, осы ұйымдастырылған ұжымдағы егуге жататын барлық контингентке шұғыл иммундауды қоса алғанда, санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды жедел ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ету.
- Байланыстағы тұлғаларды күнделікті медициналық бақылауда ұстау: теріде макулопапулёзды бөртпелердің бар-жоғын қарау, дене температурасын өлшеу және шағымдары туралы сұрау жүргізу, алынған мәліметтерді медициналық бақылау журналына тіркеп, инкубациялық кезең аяқталғанға дейін бақылауды жалғастыруды қамтамасыз ету.
- Балалар стационарларына жоспарлы түрде жатқызуды тек қызылшаға қарсы вакцинацияның болуы кезінде жүзеге асыру;
Астана қаласы Білім басқармасының басшысына, меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық білім беру ұйымдарының басшыларын тапсырылды:
- Білім беру ұйымдарында әрбір ауысым алдында "таңертеңгі сүзгі" жүргізуді қамтамасыз етіп, жедел респираторлық аурулар мен қызылша белгілері бар оқушылар мен педагогтардың сабаққа жіберілуіне жол бермеу.
- Жедел респираторлық аурулар мен қызылша белгілері бар науқастар анықталған жағдайда, ата-аналары келгенге дейін немесе ауруханаға жатқызылғанға дейін оларды уақтылы оқшаулауды ұйымдастыру.
- Балабақшалардағы ұжымдарға жоспарлы профилактикалық егілмеген балаларды тек ұжымдық иммунитет деңгейі кемінде 90 % болған жағдайда ғана қабылдау қажет (егілген немесе құжатпен расталған иммунитеті бар); егілмеген балалардың үлесі 10 %-дан аспауы тиіс.
- Қызылшаның соңғы жағдайы анықталған сәттен бастап инкубациялық кезең ішінде балалар мен персоналдың орын ауыстыруына, сондай-ақ бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салу.
- Қызылшаның соңғы жағдайы анықталған сәттен бастап инкубациялық кезең ішінде қызылшаға қарсы егілмеген балалардың қабылдауына тыйым салу.
- Қызылшаның соңғы жағдайы анықталған сәттен бастап инкубациялық кезеңде қызылшаға қарсы егілмеген байланыстағы тұлғалардың мектепке дейінгі балалар ұйымдарына келуінен уақытша шеттету.
ЖОО басшыларына:
- Студенттердің вакцинация мәртебесін тексеруді ұйымдастыру.
- 18 жасқа дейінгі егілмеген тұлғаларға иммундауды жүргізу.
- Эпидемияға қарсы іс-шараларды күшейту.
Бұдан бөлек, сауда орталықтары, қоғамдық көлік, халыққа қызмет көрсету орталықтары, банктер және басқа да қоғамдық орындарда қызылшаның алдын алу бойынша бейнематериалдар мен инфографиканы орналастыру мәселесін бақылауға алу тапсырылды.
Сондай-ақ, халықпен ақпараттық-түсіндіру жұмысын күшейту, әлеуметтік желілерде тікелей эфирлер өткізу, ата-аналар жиналыстарына, халықпен кездесулерге қатысу және басқа да іс-шаралар өткізу қажеттілігі атап өтілді.
Қаулы 2026 жылғы 27 қаңтарда қолданысқа енгізілді.