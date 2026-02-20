#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Оқиғалар

Қазақстанда қызылшаға байланысты шұғыл шаралар енгізілді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 10:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 19 ақпанда Қазақстанның бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Сархат Бейсенова "Қазақстанда қызылшаға қарсы санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу туралы" қаулыға қол қойды.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметінше, елде қызылша ауруы бойынша сырқаттанушылық өсіп отыр.
2026 жылдың басынан бері 3 343 жағдай тіркелді, оның ішінде 84,2%-ы (2 816 жағдай) — 14 жасқа дейінгі балалар арасында.
Жағдайлардың 77,6%-ында (2 594) екпе алмаған балалар ауырған:
  • вакцинациядан бас тарту себебінен – 1 448,
  • медициналық қарсы көрсетілімдер бойынша – 325,
  • екпе жасына жетпеуіне байланысты – 778,
  • өзге себептермен – 43.
Ауырғандардың 11,9%-ында (398) екпе мәртебесі белгісіз.
Эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2026 жылғы 19 ақпандағы № 3 "Қазақстан Республикасында қызылша бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу шаралары туралы" қаулысы қабылданды.

Құжатта қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы иммундауды кеңейту көзделген:

1) 6 айдан 10 ай 29 күнге дейінгі балалар — жағдай тұрақтанғанға дейін;
2) Ұлттық профилактикалық екпелер күнтізбесіне сәйкес егілмеген 2–5 жас
3) 7–18 жас аралығындағы балалар — толықтыра иммундауы аясында;
4) екпесі жоқ немесе олар туралы деректері жоқ 30 жасқа дейінгі медицина қызметкерлері мен денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлері.

Вакцинация егілетін адамның немесе оның заңды өкілінің ақпараттандырылған келісімі алынғаннан кейін ғана жүргізіледі.

Сондай-ақ балаларды жоспарлы түрде ауруханаға жатқызуға қойылатын талаптар күшейтілді. Ұйымдастырылған ұжымдарда, әскери бөлімдерде және білім беру ұйымдарында қызылша жағдайлары тіркелген кезде егілмеген адамдарды уақытша шеттету қоса алғанда, эпидемияға қарсы және профилактикалық іс-шаралар жедел түрде қамтамасыз етіледі.

Қаулымен мына жерден танысуға болады.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды
13:14, Бүгін
Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды
Астанада қызылшаға қарсы күрес күшейтілуде
11:24, 02 ақпан 2026
Астанада қызылшаға қарсы күрес күшейтілуде
Қазақстан қажет болған жағдайда қызылшаға қарсы екпе жүргізеді
10:58, 20 наурыз 2023
Қазақстан қажет болған жағдайда қызылшаға қарсы екпе жүргізеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: